Putten houdt stille tocht in de voetsporen van de in 1944 weggevoerde mannen

De stille tocht is een initiatief van de Stichting Samen Verder Putten. Het is de eerste keer dat een dergelijke voettocht wordt gehouden om stil te staan bij de tocht in 1944. Er lopen mensen meen uit Duitsland, België, Engeland en Nederland. Voorzitter Michel Kooij van de organiserende stichting weet niet precies op welke interesse hij kan rekenen: ,,Als de belangstelling groot is gaan we de tocht jaarlijks doen,’’ zegt hij. ,,In de afgelopen 75 jaar is de razzia van Putten altijd herdacht op 2 oktober, met een kerkdienst in de Oude Kerk en een kranslegging bij het monument De Vrouw van Putten. Dit jaar willen we op 1 oktober ook iets doen.’’