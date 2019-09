Putten komt maar niet los van razzia: ‘Een Duitser die me wilde helpen? Die heb ik weggestuurd. Ik was nog te boos’

Oppositie voeren nekt fractie­voor­zit­ter Reinie van Schoor (CDA Putten)

24 september ,,Oppositie voeren in een gemeente als Putten is echt heel zwaar. Ik heb overal voor gestreden, maar ik voel te weinig steun.” CDA-fractievoorzitter Reinie van Schoor laat in een afscheidsbrief op de site van haar partij weten per 31 oktober de handdoek in de ring van het politieke toneel te gooien.