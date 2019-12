Putten krijgt Boswachter Kieftpad

De Lijsterbeslaan in het Putterbos in Putten heet voortaan het Boswachter Kieftpad.

Peter Kieft (1907-1984) was een bekend en geliefd beheerder en toezichthouder in het Putterbos gedurende 54 jaar. Het nieuwe straatnaambord werd onthuld in aanwezigheid van kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Kieft, samen met leden van de straatnamencommissie en buurtbewoners.

Rijksveldwachter

Volgens een persbericht van de gemeente Putten heeft boswachter Kieft heeft de Lijsterbeslaan eigenhandig aangelegd. Kieft was boswachter in het Putterbos van 1930 tot aan zijn dood op 77-jarige leeftijd in 1984. Kieft was daarnaast rijksveldwachter, waardoor er weinig houtdiefstal plaatsvond in zijn bossen en er ook bijna niet gestroopt werd.

Straten aanleggen

Met behulp van bosarbeiders maakte hij het Putterbos toegankelijker voor publiek. Zo legde hij er de volgende wegen aan: Emmalaan, Wilhelminalaan, Julianalaan, Prins Hendrikweg, Driewegenweg, Berkenlaan, Lijsterbeslaan en de Grietweg.

In de jaren ’60 realiseerde hij ook de eerste toeristische wandelroutes. Deze werden niet alleen gebruikt door toeristen, maar ook door kerkgangers tijdens het zondagse ‘kuieren’.

Vluchtelingen