Putten krijgt ‘waakzaam hert’ van kunstenares Geskus

Het kunstwerk edelhert van Mayella Geskus komt volgend jaar op het vernieuwde Fontanusplein in Putten te staan. Zonder te weten wie het had gemaakt, koos zowel de publieks- als de vakjury voor het ontwerp van deze Puttense kunstenares.

Dat is een compliment dat Ges­kus (76) in haar zak kan steken. Bij de negentien kunstenaars die inschreven op het project zaten gerenommeerde kunstenaars uit het hele land. Uiteindelijk stuurden elf kunstenaars een ontwerp in. De publieksjury selecteerde er vijf, met als voorkeursontwerp het hert van Geskus. De vakjury kwam tot dezelfde conclusie. Burgemeester en wethouders hebben dat advies overgenomen.

Een aluminium model van het nieuwe hert werd vrijdagmiddag gepresenteerd als onderdeel van de opening van het gerenoveerde gemeentehuis. ,,Eigenlijk had ik een heel bescheiden hert in gedachten, ik dacht aan een kunstwerk van zo’n 1,35 meter hoog’’, vertelt de kunstenares. ,,Maar dat blijkt veel te klein te zijn. Het moet levensgroot worden, misschien zelfs nog groter.’’

Vluchten

Uitgangspunt voor haar was een geheel nieuw hert. ,,Het mocht absoluut niet lijken op het oude bronzen hert, of het houten hert op de rotonde bij Ermelo. Een springend hert vind ik ook niet fijn. Dat geeft aan dat het hert moet vluchten. Ik wilde ook geen burlend hert. Dat heeft iets agressiefs. Hij daagt dan een tegenstander uit. Ik heb gekozen voor een waakzaam hert. Een dier dat ophoudt met grazen en jou in het vizier houdt. Het dier is daarbij ook snel en zelfvoorzienend, hij kan zelf zijn kostje bij elkaar scharrelen.’’

Geskus’ ontwerp is transparant. Het is een lineaire figuur, bestaande uit twee niet geheel samenvallende delen, die driedimensionaliteit moeten uitdrukken. Het is een luchtig beeld geworden.

Geskus: ,,Wat dit beeld iets extra’s geeft, is de schaduwwerking. Bij zon of verlichting geeft het een mooie schaduw waardoor het zichzelf verdubbelt. Dat levert een spannend beeld op, want doordat de zon draait ontstaat er telkens een andere schaduw.’’

Klimmen

Een van de eisen van de commissie was dat het nieuwe hert interactie moet hebben met zijn omgeving. ,,Nou dan denk ik al snel aan mensen die er aan trekken, duwen of er bovenop klimmen. Dat is zeker niet de bedoeling. Ik heb wel een aardig idee om het beeld straks vandalismebestendig te maken, maar dat moet ik nog met de gemeente bespreken, dus dat blijft nog even geheim.’’