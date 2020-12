Putten luidt letterlijk de noodklok als ‘coronakoploper’ in de regio

Elim Putten prijst zich gelukkig dat spanning over corona na vier weken achter de rug is

7 december Plotseling drong covid-19 begin november binnen in zorgcentrum Elim in Putten. Al die tijd was het goed gegaan, maar op een van de afdelingen overleden in de afgelopen vier weken drie van de zeven bewoners. ,,Waar we steeds rekening mee hielden kwam ineens binnen.’’