Putten roept kabinet op stikstofplannen te herzien: ‘Er dreigt een kaalslag op ons platteland’

Putten telt nog altijd zo’n 200 boerenbedrijven. ‘De agrarische sector is voor ons van levensbelang’, aldus het college. ‘Niet alleen in economisch opzicht, maar zeker ook in ruimtelijk landschappelijke zin. Onze boeren geven ons grote buitengebied mede vorm. En dat doen ze al eeuwenlang’. De brief, die gisteren is verstuurd, is gericht aan de ‘leden van het kabinet’.