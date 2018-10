Putten rouwt om Bert, 'een echte strijder'

videoPutten treurt om de tragische dood van de graag geziene Bert Besselsen (55). Hij kwam zaterdag in Tel Aviv om het leven bij een poging mensen uit zee te redden. ,,Als iemand een lintje verdient, is 't Bert.''

Putten verkeert in rouw na de tragische verdrinkingsdood van graag geziene Puttenaar Bert Besselsen (55). Predikant Werner Gugler, die als reisorganisator het drama van dichtbij meemaakte, is enkele uren na thuiskomst uit Israël terughoudend: ,,De kinderen die in de problemen raakten, zijn niet de oorzaak van het overlijden van onze reisgenoot.''

Intensieve reis

Koffers liggen nog half uitgepakt open in de woonkamer. Predikant Werner Gugler en zijn vrouw Hanna zijn de nacht ervoor teruggekomen uit Israël. Het tweetal organiseerde in samenwerking met de Puttense Andreaskerk een studiereis door Israël en Jordanië. Bert Besselsen reisde samen met 25 andere deelnemers uit Putten af naar het Midden-Oosten. Geen vakantie, maar een tien dagen durende intensieve reis om 'de geheimen van de wereld van de bijbel te ontdekken'.

Afgelopen zaterdag. De groep komt aan in Tel Aviv, eindpunt van de reis. De stad kent een bruisende boulevard aan het strand, waar de groep in de namiddag neerstrijkt. Het is die dag een drukte van belang. Niets wijst op gevaren op het drukke strand waar veel Israëlische badgasten vertoeven.

Sterke stroming

Een deel van het reisgezelschap neemt een frisse duik. Eenmaal in het water komen de zwemmers - onder wie drie Puttense kinderen van 8, 12 en 14 jaar - in de problemen door een sterke stroming. Er breekt paniek uit onder de zwemmers. ,,Een aantal leden van onze groep schiet de reisgenoten - onder wie de drie kinderen - meteen te hulp. Er is chaos: groepsleden helpen elkaar of zichzelf om in veiligheid te komen'', is het enige dat Gugler kwijt wil over de reddingsactie.

,,Inderdaad, ik ben terughoudend. We willen niemand te kort doen, we weten niet wie uit de groep precies de redders zijn. Aan de andere kant weten we met de kennis van nu dat de kinderen niet de oorzaak waren van zijn overlijden. In geen enkel geval is het overlijden van Besselsen door hun toedoen gebeurd."

Rouw

De kerkgemeenschap worstelt, collega's en naasten zijn in rouw na het tragische ongeluk van Besselsen. De vader van drie kinderen werkte al bijna veertig jaar voor de Puttense grondverzetter Van de Mheen.

Bedrijfsleider John Timmer hoorde het nieuws zaterdagavond. ,,Een enorme schok en heel triest. In eerste instantie geloofden wij het niet." Hij typeert Besselsen als een zeer geliefde collega. ,,Een heel eigen persoonlijkheid. Een bekende in Putten. Bekwaam en altijd enthousiast."

Groot gemis

De laatste jaren wordt Besselsen steevast ingehuurd door afvalverwerker Vink uit Barneveld, waar hij de kraan bestuurde. ,,Eerlijk gezegd zijn we trots op onze Bert. Hij was een redder, maar het gemis is groot", zegt hoofd personeelszaken Wim van de Beek.

Besselsen was ook actief als vrijwilliger bij het jaarlijkse tractorevenement Beach Pull in Putten. ,,De komende editie zou zijn negentiende zijn", zegt organisator Tiemen Doppenberg. ,,Wij waren net van plan hem te vragen om verantwoordelijk te worden voor alle inkomende goederen. Heel triest."

Het verbaast Doppenberg niet dat Besselsen de reddingspoging ondernam. ,,Hij is een echte strijder. Als iemand een lintje verdient, is 't Bert."