Putten sloopt gebouwen tegen vandalisme

Laagvliegende trans­port­vlieg­tui­gen droppen honderden parachutisten boven Ermelo

15 september Vliegtuigen scheerden laag over de Veluwe en Zwolle tot verbazing van velen. Het was de start van Falcon Leap, een grote internationale parachutistenoefening die woensdag al zou starten maar door de harde wind is uitgesteld.