Putten stopt in nieuwe jaar met Dierenambulance Nijkerk en omgeving

Aan de Dierenambulance Nijkerk is vorig jaar in een brief al kenbaar gemaakt dat het contract niet wordt verlengd, maar de vrijwilligers voelen zich benadeeld nu het uur der waarheid nadert.

,,Ik ben door een agent benaderd die me vroeg of ik de inhoud van de brief van de gemeente wel had begrepen", zegt Alfred de Wild van de Dierenambulance Nijkerk verontwaardigd. ,,Of ik wel snapte dat ik niet meer in Putten mag rijden. Nou, volgens mij is het mijn plicht om te helpen als er een dier in nood is. En dat heeft er niets mee te maken of een gemeente daar nog voor wil betalen. Dat blijf ik ook gewoon doen. Een agent kan alleen handhavend optreden als er een strafbaar feit wordt gepleegd en dat is niet het geval."

Verbazing

Vanuit de gemeente Putten bevestigt woordvoerster Joyce Koops dat het contract met de Dierenambulance Nijkerk per 1 januari wordt opgezegd. ,,Dat weten ze al sinds vorig jaar, dus ook wij zijn lichtelijk verbaasd dat dit nu ineens zo opspeelt. Dat ze benaderd zijn door de politie weten wij niets van. Wij hebben geen opdracht tot handhavend optreden gegeven."

Volgens Koops zou de dierenambulance, die actief is in Nijkerk, Barneveld en Putten, zich niet aan de afspraken in het contract hebben gehouden. Om welke afspraken dat gaat, mag ze niet zeggen. Uit inzage in de brief die vorig jaar door de gemeente werd verzonden, blijkt het te gaan om de verwachte tegenprestatie om honden en katten naar Dierentehuis Levenslust in Barneveld te brengen. Dat dit niet wordt gedaan, wordt in de brief een 'wanprestatie' genoemd. Er wordt zelfs gesproken over een 'mogelijke terugvordering van de vergoeding'.

'Te weinig'

De Wild vertelt dat de dierenambulance ook van de gemeente Barneveld een brief heeft gehad dat er maar 22 dieren in een jaar heen waren gebracht. ,,Dat vinden ze te weinig. Maar ja, als er geen dieren zijn om er heen te brengen... Kittens willen we er niet brengen omdat er bij Levenslust een euthanasiebeleid is, terwijl wij dieren juist willen redden."

De Dierenambulance Nijkerk heeft een 3-jarig contract gehad met de gemeente Putten. Volgens De Wild betaalde de gemeente jaarlijks 2750 euro voor zeshonderd ritten.