Putten vermoedt meer drugscriminaliteit in buitengebied dan is ontdekt (en wil dat inwoners gaan verklikken)

‘Er zijn in de afgelopen jaren in het buitengebied betrekkelijk weinig hennepkwekerijen, drugslabs en drugsdumpingen aangetroffen’, antwoordt B en W op vragen van de SGP. Uit een overzichtje blijkt dat in 2017 in een garagebox grondstoffen en apparatuur zijn gevonden voor het maken van amfetamine. In maart van dit jaar is in een schuur aan de Driestweg een drugslab opgerold. Af en toe werd drugs gedumpt.