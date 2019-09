Putten wenst geen millimeter uitbreiding meer van Sauna Drôme

Genoeg is genoeg, zo valt het strenge beleid van de gemeente Putten tegenover de plannen van Sauna Drôme nog het best samen te vatten, erkende de raadsman van Sauna Drôme woensdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Ook de Raad van State leek die mening te delen. Het was rechter en staatsraad Erik van Heijningen die aan de Puttense woordvoerders of de gemeente met Sauna Drôme een ‘genoeg is genoeg-’ beleid voert. Hoewel zij dat niet volmondig wilden erkennen, gaven de Puttense zegslieden wel min of meer toe dat Sauna Drôme in het verleden al heel veel uitbreidingsmogelijkheden heeft gekregen en dat het nu welletjes is.

Alleen als er intern nog iets verbouwd wordt wil Putten nog wel een vergunning verlenen, maar niet meer als het om een nieuw saunagebouw gaat waarbij een toename van het aantal bezoekers mogelijk is. Sauna Drôme stapte naar het hoogste bestuursrechtscollege, nadat Putten weigerde een vergunning te verlenen voor een zogenoemde kelosauna.

Blokhut

Dat is een Finse sauna gemaakt van afgestorven, in de toendranatuur verweerde boomstammen. Het gaat om een blokhut van 60 vierkante meter. Volgens de raadsman van de sauna past de kelo nog prima binnen het bestemmingsplan toegestane bouwvolume. Toch wil de gemeente het niet.

De woordvoerders legden uit dat de kelosauna meer bezoekers en dus meer verkeer gaat aantrekken. En aangezien de sauna vlak bij een natuurgebied ligt en aan een stille weg ziet de gemeente dat niet zitten. Staatsraad Van Heijningen was verbaasd dat de gemeente toch allerlei overwegingen van stal haalt die wat het oude bestemmingsplan uit 2006 betreft geen of nauwelijks een rol spelen.

Nadeel

De Puttenaren merkten op dat de kelosauna desondanks net niet in het bestemmingsplan past en dat er dus een extra belangenafweging noodzakelijk was. En die afweging viel uit in het nadeel van de sauna en het voordeel van de omgeving en buren.

Overigens is er het verleden al een groot aantal procedures over de sauna gevoerd. De buren die daar toen bij betrokken waren zaten nu ook weer in de rechtszaal. Zij zijn het geheel eens met de gemeente dat elke meter uitbreiding er een teveel is.