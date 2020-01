Putten zet streep door jongerenketen: einde aan jarenlang gedogen

Beveilig­ster Claudia (33) uit Ermelo switcht naar de ouderen­zorg, met dank aan oma

27 januari Van het in toom houden van opdringerige hooligans in de Amsterdam Arena, naar het bijstaan van dementerende senioren. Het is nogal een carrière-switch die Claudia Hoksberg (33) uit Harderwijk onlangs nam. Ze is een van de 174 gastheren en -dames die Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft kunnen inlijven dankzij extra overheidsgeld. Hun taken zijn tweeledig: het werk van verplegend personeel verlichten en het leven van de bewoners veraangenamen.