Putten zoekt een eigen dorpsdichter

De bibliotheek Noordwest Veluwe en theater Stroud in Putten zijn op zoek naar een persoon in Putten die voor twee jaar dorpsdichter van Putten wil worden. De dorpsdichter maakt gedichten over belangrijke gebeurtenissen en plekken in het dorp.

Initiatiefnemer Jack van Zundert van de bibliotheek Noordwest Veluwe legt uit waarom de bibliotheek graag een dorpsdichter wil benoemen in Putten. Eerder na de bibliotheek al het initiatief voor een dorpsdichter in Ermelo.

Waarom heeft Putten een dorpsdichter nodig?

,,Om gevraagd en ongevraagd extra aandacht te vestigen op activiteiten in Putten die de samenleving raken. Hierbij kan de dorpsdichter bijdragen aan het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen en daarmee de publieke dialoog over deze onderwerpen stimuleren. Het instellen van een dorpsdichter is een mooi instrument om poëzie onder breder publiek toegankelijk te maken.’’

Is er vraag naar een dorpsdichter in Putten?

,,Ja, in navolging op bijvoorbeeld Harderwijk en Ermelo, is hier zeker vraag naar.’’

Is er literaire belangstelling in Putten?

,,Literaire belangstelling is er zeker in Putten, net als in alle andere plaatsen op de Noordwest Veluwe. Voor de bibliotheek is het aantal mensen met literaire belangstelling nooit groot genoeg. Zeer recent is weer gebleken dat Nederland het op gebied van taal niet echt goed doet. Door lezen te stimuleren, bevorderen we de taalontwikkeling van onze inwoners.’’

Wat heeft de bibliotheek aan een dorpsdichter?

,,De bibliotheek is altijd vanuit haar missie op zoek naar manieren om bij te dragen aan taalontwikkeling in onze omgeving. Dit is een van de vele dingen die wij daartoe ondernemen, om het lezen en schrijven te stimuleren.’’

Krijgt de dorpsdichter betaald voor haar/zijn werk?

,,Neen, het is geen betaalde baan, wel is er een geringe onkostenvergoeding beschikbaar.’’

Hoe kan de nieuwe dorpsdichter zich aanmelden?