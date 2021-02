Puttenaar (18) op heterdaad betrapt tijdens bekladden van verkiezingsposters

Kinderen van basis­school Schoven­horst in Putten zijn net terug op school en nu moeten ze alweer in quarantai­ne

12 februari Basisschool De Schovenhorst in Putten heeft vrijdagmiddag aan groep 7 laten weten dat de kinderen vijf dagen thuis in quarantaine moeten. Aanleiding is een positieve coronatest.