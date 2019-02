Puttenaar kan interesse in tiny house kenbaar maken via vragenlijst

De vragenlijst kan tot en met dinsdag 26 februari worden ingevuld. Belangstellenden kunnen aangeven of zij hoe dan ook interesse hebben in deze woonvorm of alleen als het koop dan wel huur betreft.

De insteek van de gemeente Putten is om de kleine huisjes zo veel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Dus met zo min mogelijk aansluitingen op de nutsvoorzieningen. De vraag aan de geïnteresseerden is of zij dat ook willen. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen 'dat is ook de reden waarom ik mij aanmeld’ en ‘ik zoek eigenlijk een woning met meer voorzieningen, maar vind dit prima zolang er niets anders is’.

De invuller van de korte vragenlijst mag aan het einde voorkeurslocaties aangeven waar de tiny houses zouden kunnen komen. Eerder was de locatie Matchpoint langs de Nijkerkerweg een optie, maar daar is inmiddels een ander plan voor getekend.

Burgerinitiatief

Het onderzoek naar tiny houses in Putten kent zijn basis in het Burgerinitiatief dat Annemarie Boerman vorig jaar in gang zette. De toen 29-jarige Puttense verzamelde 170 handtekeningen om de politiek in beweging te zetten voor een onderzoek naar mogelijkheden voor deze kleine zelfvoorzienende woningen.

Boerman hoopt op deze manier op betere huisvestingskansen voor starters in haar woonplaats. Zelf staat ze al zes jaar zonder succes ingeschreven voor een huurwoning. Een koopwoning is financieel niet haalbaar, omdat er volgens haar in Putten geen woning onder de 250.000 euro wordt aangeboden. Ze schat in dat een tiny house, inclusief de grond, maximaal een ton hoeft te kosten. Boerman denkt dat er in haar dorp wel belangstelling is voor een stuk of dertig van deze huisjes.

Ecologische voetafdruk

Tiny houses zijn compacte woningen. Ze worden veelal bewoond vanuit de behoefte om minder gericht te zijn op consumptie en een kleinere ecologische voetafdruk achter te laten. Met die overwegingen in het achterhoofd, wil de gemeente Putten dat eventuele tiny houses zelfvoorzienend, klimaatneutraal en CO₂neutraal zijn. Dus zo min mogelijk aangesloten op nutsvoorzieningen.