Puttenaar start opleidingsinstituut voor calisthenics

VideoPutten heeft sinds kort een opleidingsinstituut voor trainers die in Calisthenics willen lesgeven. Het Calisthenics Opleidings Instituut (COI) denkt dat deze tak van fitness de trend is van de komende jaren en zelfs een Olympische sport gaat worden.

Als het zover komt zou het handig zijn een iets makkelijkere naam te kiezen, want calisthenics is lastig te onthouden. ,,Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent Mooie Kracht,'' verontschuldigt Puttenaar Nathan van Dompseler (23) Putten zich. Hij is de oprichter van het Calisthenics Opleidings Instituut.

Calisthenics is misschien moeilijk uit te spreken, maar makkelijk om te doen. Het is een vorm van fitness, maar dan zonder gewichten en machines. Een rekstok is genoeg, maar zelfs dat is niet per se nodig. Van Dompseler: ,,Je gebruikt je eigen gewicht om oefeningen mee te doen, opduwen of optrekken. Dat kan op de grond of aan een stok. Er zijn oneindig veel variaties mogelijk, dat maakt het zo leuk. Je begint bij de basisdingen: een paar keer opdrukken terwijl je met je knieën de grond raakt, daarna opdrukken terwijl je met je tenen de grond raakt, daarna opdrukken met één hand. Squatten, dat is op je hurken zitten en omhoog komen.''

Goedkoop

Calisthenics is een sport die helemaal de trend gaat worden de komende jaren, voorspelt de coach uit Putten. ,,Het is goedkoop, voor iedereen toegankelijk. Ideaal ook voor mensen die willen afvallen. Je krijgt er een atletisch lijf van, niet dat opgepompte van bodybuilders.''

Trimbaan

,,In Putten hebben we sinds een jaar een calisthenicsparkje bij sportpark Putter Eng, waar iedere avond rond 19 uur jongeren komen sporten. In Ermelo gaan we een parkje maken bij Groot Emaus en bij de trimbaan in Harderwijk komen ook calisthenics toestellen. En misschien op het Strandeiland, net als in zuidelijke landen, bijvoorbeeld in Alicante op het strand staan ook overal calisthenicstoestellen. Daar hangt iedereen oefeningen te doen.''

Diploma

Het opleidingsinstituut in Putten is bedoeld voor trainers. Van Dompseler heeft een lesboek geschreven voor de opleiding. Hij legt uit waarom: ,,Calisthenics kan leiden tot blessures als je het zonder begeleiding doet. Onder begeleiding van een trainer is het veiliger. Ons diploma is goedgekeurd door de Nederlandse Calisthenics Bond. Zes zaterdagen les en je bent trainer.''