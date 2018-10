Puttenaar vrijgesproken van misbruik gehandicapte stiefdochter

Video Puttenaren en Ladelun­ders werken aan Tuin van Ontmoeting

30 september Ladelund. Met 1200 inwoners een klein dorpje in Nordfriesland, zoals de Duitsers die hier wonen met trots zeggen. Voor veel Puttenaren is het vooral een plek van herinnering. Een plek waar hun grootvader, vader of oom begraven ligt. Van de 2000 gevangenen die in november 1944 tewerkgesteld werden in KZ-Außenlager Ladelund overleefden 300 mannen van 17 verschillende nationaliteiten de oorlog niet. Hieronder waren 111 mannen die na de razzia van 1 oktober 1944 in Putten waren weggevoerd.