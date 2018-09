Puttenaren en Ladelunders werken aan Tuin van Ontmoeting

Het is vrijdagmiddag 17.00 uur als we aankomen in het dorpje Ladelund. Enkele dagen hiervoor is een groep van 40 Puttenaren ondergebracht bij diverse gastgezinnen in Ladelund. De tuin van de St. Petrikirche, waar de Puttenaren begraven liggen, is niet te missen. Nog steeds zijn enkele deelnemers aan deze bijzondere reis bezig met het werken in wat de Tuin van Ontmoeting moet worden.