Puttenaren mogen meepraten over herinrichting centrum Putten

Inwoners van Putten mogen meepraten over de invulling. Bijvoorbeeld of er een overkapping moet komen op het Kerkplein, met horecaterrassen. Of over de plek en de vorm van een nieuwe fontein op het Fontanusplein of het Kerkplein. En over de plaats waar het beeld van het Puttens hert komt te staan op het Fontanusplein. CDA wil zelfs een soort referendum houden over het hert en de fontein, maar is de enige. Verantwoordelijk wethouder Roelof Koekkoek denkt aan informatieavonden en gesprekken met winkeliers en burgers.