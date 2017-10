Puttens afval kan in winter alleen overdag naar afvalbrengstation

Toen in 2012 in de gemeente Putten het gratis brengen van groenafval werd geïntroduceerd was het afvalbrengstation alleen op woensdagmiddag en zaterdagaochtend geopend. De enorme toeloop, met files en overlast tot gevolg, zorgde er voor dat vrij snel werd besloten ook op donderdagavond open te gaan. In eerste instantie voor gratis groen, later ook voor andere afvalstromen.

Ruimere openingstijden

In de wintermaanden wordt de donderdagavond, met gemiddeld minder dan vijf bezoekers per uur, slecht bezocht. De gemeente verwacht daar geen stijgende lijn in omdat er weinig snoeiafval is in de winter. Daarom is besloten vanaf eind oktober, als de wintertijd ingaat, het afvalbrengstation op donderdagavond te sluiten. Als eind maart de klok wordt verzet naar de zomertijd, wordt de avondopenstelling weer van kracht. De overige dagen blijven de openingstijden ongewijzigd.