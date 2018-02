De flitspaal aan de Van Geenstraat stond in 2016 op plaats acht (11.742 boetes) en is vorig jaar met 11.313 flitsen gezakt naar de tiende plek. Op de Harderwijkerstraat, waar vijftig kilometer per uur gereden mag worden, gingen 2822 automobilisten de fout in. In totaal komt Putten daarmee op 43.984 hardrijders. Ter vergelijk: in Apeldoorn reden 18.096 mensen te hard langs de twee palen die deze gemeente rijk is.