Verzoenende pastor Harald Richter in Ladelund op 90-jarige leeftijd overleden

9 februari Pastor Harald Richter is op 90-jarige leeftijd in Ladelund overleden en inmiddels begraven. Hij was een belangrijke schakel in de vriendschapsband tussen het Duitse dorp en Putten. In Ladelund zijn 110 mannen begraven die daar zijn overleden nadat ze tijdens de razzia in Putten zijn meegenomen door de Duitsers.