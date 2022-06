Puttense landgoedeigenaar sleept gemeente voor Raad van State wegens woningbouw aan Husselsesteeg

Mag het wereldbe­roem­de Delfts Blauw na beschermde status nog uit Putten komen?

Tulpen, klompen en Delfts Blauw. Voor toeristen is dat Nederland in een notendop. De Europese Unie wil het wereldberoemde aardewerk een beschermde status geven. Dat leidt niet direct tot euforie bij producent Heinen Delfts Blauw in Putten. Want wat zijn de exacte gevolgen?

6 mei