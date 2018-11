Puttense Pietjes leren het vak in de gymzaal

Gezocht: mooie plek voor Polenhotel in Putten

22 november Putten is hopeloos verdeeld over de aanpak van het huisvestingsprobleem van de pakweg 300 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in het dorp. Zo blijkt uit een brainstormavond, donderdagavond in cultureel centrum Stroud. Een concrete plek is nog niet gevonden.