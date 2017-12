Puttense Sauna Drõme is boos en schrijft brief aan de Koning

De sauna-eigenaar maakte in het verleden diverse rechtsgangen aangaande plannen voor zijn complex aan de Tolweg. Dit resulteerde uiteindelijk in maart tot een vergunning waarmee de bestaande bebouwing wettelijk is goedgekeurd. Op basis daarvan is verdere uitbreiding volgens de gemeente niet meer mogelijk. En dat werd Lebbink in een reactie op een principe verzoek voor een nieuwe sauna, bovenop de grotsauna, ook verteld.

Lebbink vindt het onzin. ,,De provincie heeft ons opgenomen in de Groene ontwikkelingszone. Dan mag ik toch economisch groeien? Waarom maakt de gemeente het me zo moeilijk. Wij zijn een van de grotere toeristentrekkers en met honderd mensen in dienst een van de grotere werkgevers."

Noodzaak

Lebbink geeft zich niet gewonnen. ,,In januari dienen we bezwaar in en ik heb stille hoop dat de provincie het voor ons opneemt. Ook schrijf ik een brief aan onze Koning, als zijnde voorzitter van de Raad van State. Om hem te vragen waarom hij voorzitter wil zijn van een organisatie waarvan de uitspraken niet serieus worden genomen door lagere overheden. En laat me duidelijk zijn: het ligt niet aan de ambtenaren. Daar heb ik altijd plezierig mee gewerkt. Het is de politiek die me tegenwerkt. Ik snap die pesterijen niet. Het is heus niet dat Lebbink zo nodig zijn zakken moet vullen. Ik wil graag dat de mensen die al 25 jaar bij mij werken dat over een paar jaar ook nog kunnen doen."