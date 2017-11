Eerste oplevering woningen nieuwe wijk Rimpeler op de agenda voor 2019

22 november Het moment dat de eerste schop de grond in kan voor de nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten is weer een stapje dichterbij. Het ontwerp voor het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage en als alle stappen in het proces vlot verlopen, kunnen de eerste woningen in 2019 worden opgeleverd. Belangstellenden die vragen hebben over het plan kunnen 29 november naar een inloopavond komen.