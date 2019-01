Raadslid Rien van den Hoek maakt nieuwe vlogserie over Puttense politiek

De eerste aflevering van Vraag het Rien staat inmiddels online. De videoserie is een vervolg op de vlogs waar Van den Hoek ruim drie jaar geleden mee begon. Met ‘Waar is Rien?’ ging hij in op actuele onderwerpen uit de Puttense politiek, om de materie daarmee voor een breed publiek toegankelijk te maken. ,,Politiek is vaak een ver-van-mijnbed-show. Ik probeer zaken in mijn video’s eenvoudig te houden”, zegt Van den Hoek.

Dat is ook de opzet van de nieuwe serie, waarbij vragen van Puttenaren centraal staan. In de eerste aflevering, die inmiddels online staat, beantwoordt hij de vraag wat er in Putten in 2019 politiek te verwachten is. Voor volgende afleveringen kan iedereen vragen insturen, via info@wijputten.nl. Enige voorwaarde is dat ze met de Puttense politiek te maken hebben.