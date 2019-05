Razzia van Putten centraal in documentaire KRO

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Putten op 1 en 2 oktober 1944 een groot aantal mannen werd gevangen genomen, als represaillemaatregel voor een aanslag op een Duitse officier. Van de 658 gevangen genomen mannen keerden er maar weinig terug. Het merendeel van de Puttense gevangenen kwam om in concentratiekampen of werkkampen in Duitsland. In het Noord-Duitse dorp Ladelund stierven in november en december 1944 111 mannen uit Putten. Ze waren daar te werk gesteld aan de aanleg van een verdedigingswal.