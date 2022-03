Recherche ‘kan verder’ met onderzoek na tips over brute overval van hotel Mooi Veluwe in Putten

Analyse verkiezingen Puttense coalitie levert in, VVD en GemeenteBe­lan­gen groeien: maakt Putten ruk naar rechts?

Geen grote winnaars of verliezers in de Puttense politiek, maar de kleine zetelveranderingen zijn genoeg om het politieke landschap op te schudden. De huidige coalitie heeft nog net een meerderheid, maar GemeenteBelangen en VVD winnen terrein. Het is de vraag of formeren zonder hulp van buitenaf gaat lukken.

