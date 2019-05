Rechter maakt einde aan juridische strijd pelsdierenfokkers Putten

De twee pelsdierenfokkers zitten al jaren naast elkaar aan de Koekamperweg. Toen Elbertsen in 2011 zijn stal wilde vervangen kwam buurman Jansen in verzet. Volgens hem was de vervanging niet milieuneutraal terwijl dat wel zou moeten. Er komt straks meer fijnstof en geur vrij, meende Jansen. De Raad van State maakte woensdag uit dat de vervanging van de stal wel milieuneutraal is en dat de vergunning terecht is verleend. De nieuwe stal staat er overigens al vijf jaar.