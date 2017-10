In 2014 is de reclamebelasting ingevoerd en dit levert Putten dit jaar 88.000 euro op. Hiervan worden verschillende activiteiten en evenementen bekostigd. De organisatie daarvan is belegd bij de VVV. Ook feestverlichting wordt betaald uit de pot van de reclamebelasting.

Twee tarieven

Buiten de boot

In totaal zijn 185 ondernemers aangeschreven voor een tevredenheidsonderzoek na drie jaar reclamebelasting. Vijftig procent reageerde en dat is voldoende voor een peiling. Met name de ondernemers uit de 'buitenring' toonden zich ontevreden omdat zij weinig profijt hebben van de evenementen die doorgaans in de kern worden gehouden. Het is de bedoeling dat deze ondernemers in de toekomst meer betrokken worden bij activiteiten.