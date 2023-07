Regenbuien, maar soms ook zon in Putten vandaag

Ermelo neemt meer tijd voor inboeken eerste bezuinigin­gen: ‘Als uitstel maar niet leidt tot afstel’

Dat Ermelo fors moet bezuinigen, lijkt onvermijdelijk. Toch houdt de gemeenteraad er rekening mee dat het financiële snoeiwerk minder ingrijpend is dan nu wordt gevreesd. Daarom is besloten op ‘pauze’ te drukken en iets meer tijd te nemen voor het inboeken van de eerste bezuinigingen, in de hoop dat de soep toch niet zo heet wordt gegeten.