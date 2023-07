Regenbuien, maar soms ook zon in Putten vandaag

Vrouwen lastigge­val­len op landweg bij Amersfoort: ‘Wil mensen waarschu­wen voor dit soort gekken’

Wat een sportief rondje op de fiets had moeten zijn, zorgde voor een slapeloze nacht bij Kirsten. Ze wordt lastiggevallen door een man en omdat de situatie er zo dreigend uitziet, snelt een omstander naar haar toe om in te grijpen. ,,Het is toch bizar dat je als vrouw dit bijna niet meer alleen kan doen?”