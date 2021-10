Reizigers opgelet: dagenlang geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Putten

Burltoeris­ten die de Veluwse bossen induiken hebben grote kans op boete; ‘Je ziet dat de herten verstoord worden’

27 september Burlende herten die in de paringstijd hun best doen een vrouwtje te verleiden, dát is leuk om een keer te zien en te horen. Maar hou je vooral aan de regels, want de handhavers zijn deze avonden en nachten op pad voor controles in de bossen. Afgelopen weekend zijn zeventien bekeuringen uitgedeeld. En die zijn niet mals: 90 euro.