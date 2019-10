Repair Café Putten, gefeliciteerd!

Toch jaar langer tbs voor moordenaar ‘meisje van Nulde’

24 oktober De tbs-maatregel voor de man die het ‘meisje van Nulde’ heeft gedood, is toch met twee, in plaats van één jaar verlengd. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat in hoger beroep besloten. In juli had de rechtbank in Zutphen de tbs van de veroordeelde stiefvader van het slachtoffertje, Mike J., met één jaar verlengd. Het Openbaar Ministerie kwam daartegen in verzet.