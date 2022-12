Rijden onder invloed, vals rijbewijs én ongeregistreerd voertuig: bestuurder maakt het wel erg bont

Zeewolde presen­teert college­plan­nen: schoolzwem­men terug en komende vier jaar duizend woningen erbij

Duizend huizen wil het gemeentebestuur van Zeewolde in vier jaar tijd bouwen. Zo’n 800 woningen worden in de Polderwijk gerealiseerd. De overige huizen komen, verspreid over de huidige dorpskern, op inbreidingslocaties te staan. Het is een van de plannen die zijn opgenomen in het collegeprogramma ‘Zeewolde in zijn kracht’ dat woensdagmiddag is gepresenteerd.

21 december