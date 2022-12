Rob (69) geeft les aan vrouwen die de Nederlandse taal willen leren: ‘Ik zit met de hele wereld aan tafel’

Warme Winteravon­den in DierenPark Amersfoort na 2 jaar éindelijk terug: ‘Bijzonder én educatief’

Na twee lange coronajaren is het eindelijk zover: we kunnen weer naar de Warme Winteravonden in DierenPark Amersfoort. Bezoekers kunnen tijdens de kerstvakantie in het donker door het park struinen en genieten van duizenden lampjes, live muziek en winterse verhalen. „Alle goede ideeën van de afgelopen jaren komen samen in deze editie van de Warme Winteravonden.”

28 december