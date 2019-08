Rondweg Voorthuizen is open voor verkeer

De nieuwe rondweg N303 langs de westkant van Voorthuizen is sinds vandaag open voor verkeer. De weg waar lang op is gewacht, zorgt dat het verkeer uit Putten sneller en veiliger naar de A1 kan rijden.

Dankzij de nieuwe rondweg langs de westkant van Voorthuizen hoeft doorgaand verkeer niet meer dwars door het dorp Voorthuizen heen. Eind november gaat ook het noordelijk deel van de rondweg richting Apeldoorn open, zodat het verkeer vanuit Putten naar Apeldoorn ook aan de oostkant rondom Voorthuizen kan rijden.

De nieuwe rondweg met de naam Voortse Ring is aangelegd op initiatief van de provincie Gelderland. De weg verbetert de leefbaarheid in Voorthuizen én de verkeersveiligheid. Het is een 80-kilometer-weg met veilige kruisingen en een aparte parallelweg voor landbouwverkeer.

Economisch belang

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor mobiliteit: ,,Doorgaand verkeer hoeft niet meer door Voorthuizen. Prettig voor de inwoners én prettig voor het doorgaand verkeer. Want zo verbetert de leefbaarheid én bereikbaarheid. En dat is weer goed voor een economisch gezond Gelderland.’’

Aan de woningen in de nabijheid van de nieuwe rondweg zijn geluidsisolerende maatregelen getroffen om geluidsoverlast te beperken. De maatregelen zijn voorafgaand aan de aanleg van de rondweg uitgevoerd, zodat bewoners ook tijdens de werkzaamheden aan het tracé zo min mogelijk last hebben ervaren.

Weinig onderhoud

In de aanbesteding heeft de provincie, in plaats van zelf de opbouw van de weg uit te werken, de markt gevraagd om met een zo duurzaam mogelijke oplossing te komen. Bij de aanleg zijn grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn grondstoffen uit de buurt toegepast om onnodig transport te voorkomen. Bij de weg is gebruik gemaakt van een innovatief asfaltmengsel, dat beperkt beheer en onderhoud nodig heeft.

Landschap

Speciale aandacht is er besteed aan de landschappelijke inpassing van de weg. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de boomachtige vorm van de pijlers van het viaduct Overhorst, die zijn geïnspireerd op de nog aan te planten dubbele bomenrij langs de Overhorsterweg. Zij benadrukken het landschappelijke karakter van het viaduct. Het ontwerp is voorgedragen voor de Betonprijs in de categorie Civiele Kunstwerken. De weg is wordt nog met de aanplant van groen ingepast in het landschap. De rondweg kan veilig worden overgestoken door bijvoorbeeld dassen die onder de weg door kunnen.