Ruim 3000 nertsen geruimd in Putten: ‘Verschrikkelijk voor de familie’

Camping de Auerhaan in Putten wordt eerste Veluwse vakantie­park dat verandert in bos

16 november Camping de Auerhaan in Putten gaat stoppen en het park terug geven aan de natuur. Daarmee is Auerhaan het eerste Veluwse recreatiepark dat voor deze constructie kiest, binnen het project Vitale Vakantieparken. Waarom bos in plaats van vakantiepark?