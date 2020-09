Ruiter zwaargewond na val van paard in Putten

Feestzaal De Zoete Inval in Putten gaat sluiten: verhalen komen los tijdens inboedel­ver­koop

28 augustus Met het sluiten van de Zoete Inval is Putten een bijzondere uitspanning armer. In het zaaltje van de familie Brouwer vierde menig dorpsbewoner zijn of haar verjaardag, examen, huwelijk of wat voor feestje dan ook. Tijdens verkoop van de inboedel komen de verhalen los. ,,Het is leuk om het zo af te sluiten.’’