Samen naar vallende sterren kijken: het brengt bij vereniging uit Putten een golf van opwinding teweeg

Dit jaar is de sterrenvereniging uit Putten én Ede opnieuw te gast op de boerderij van Jan en Ellen Hoogendoorn in Kootwijkerbroek. ,,Het is eigenlijk de eerste keer sinds een jaar dat we weer bij elkaar zijn”, vertelt secretaris Michel Jochems. ,,We hebben wel zoom-meetings gehad. Maar dat is toch anders. Je mist het sociale aspect.”