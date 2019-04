Samen Verder Putten maakt plan voor perron in Ladelund, dat deel uit maakt van razzia-historie

Voorzitter Michel Kooij was enkele maanden geleden in Ladelund toen hij samen met de groep het oude perron herontdekte. Kooij: ,,We gingen op zoek naar het oude spoor en vonden het oude stationsgebouw. We waren echter in de veronderstelling dat het lage gedeelte langs het stationsgebouw het perron was. Toen de eigenaar naar buiten kwam, vroeg hij wat we deden en toen heeft hij ons 250 meter verderop meegenomen naar het oude perron.”