Sauna Drôme in Putten gaat niet open op 1 juli: ‘Doorgaan op dezelfde voet niet rendabel’

Postillion Putten ontslaat veertien werknemers: ‘Op hoop kunnen we niet draaien’

17 juni Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer in Putten gaat veertien werknemers ontslaan. Dat bevestigt Postillion aan de Stentor. In totaal moet een derde van het personeel van de keten het veld ruimen, werd maandag al bekend. Door de coronacrisis is de keten in moeilijkheden gekomen.