Schaatser Gerrit van Emous uit Putten glijdt over dik ijs op het Nuldernauw: ‘Ik heb koorts, schaatskoorts!’

Elk jaar schaatst Gerrit van Emous de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk, maar dit jaar werd dat evenement afgeblazen vanwege corona. Een fikse tegenvaller voor de schaatsliefhebber uit Putten, die samen met zijn schaatsmaat Eric Vaarzon Morel altijd traint. ,,Schaatsbaan Flevonice is ook al gesloten, voor schaatsers is het echt niet leuk,’’ constateert Van Emous. Maar zijn ogen glimmen, want hij glijdt over een wit uitgeslagen stuk ijs op het Randmeer.