Schoolbestuur CNS in Putten moet 1,5 ton terugbetalen aan minister om onterecht aangevraagde subsidie

De uitspraak van de Raad van State heeft ook tot gevolg dat een ander deel van de subsidie niet wordt uitbetaald. In totaal is de strop voor het schoolbestuur ongeveer 500.000 euro. Over die forse ‘strop’ stuurde CNS-bestuurder René Hubregtse vorige maand nog een geruststellende brief naar de ouders. Het is niet zo dat vijf ton moet worden terugbetaald aan onderwijsminister Arie Slob, stelde Hubregtse: ,,Het is hooguit 143.000 euro, de rest van de subsidie hebben we nooit ontvangen.”