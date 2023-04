Schoolhoofd Tjeert Jan (1961-2023) was een reus, een beer om tegenaan te leunen en de hartelijkheid zelve

VAN WIEG TOT GRAF Trees (1926 - 2023) was van betekenis in het leven van velen: ‘U hebt uw stoel in de hemel dik verdiend’

In de loop der jaren droeg ze verschillende namen en was ze op meerdere terreinen actief. Maar voor bewoners van Amersfoortse woonwagenkampen was ze altijd ‘Zuster Trees’. Ze was zeker 25 jaar werkzaam voor de kampen, waaronder dat aan de Middelhoefseweg. Dat was niet makkelijk, zeker in het begin. Er bestonden vooroordelen ten opzichte van de kampbewoners.