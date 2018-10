Schop de grond in voor glasvezel in buitengebied Putten/Nijkerk

Puttenaar vrijgespro­ken van misbruik gehandicap­te stiefdoch­ter

4 oktober De 53-jarige Roelof D. uit Putten is door de rechtbank in Zutphen vrijgesproken van seksueel misbruik van zijn gehandicapte stiefdochter. Volgens de rechtbank is er onvoldoende steunbewijs voor de aantijgingen van de vrouw.