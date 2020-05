Schuur verwoest na grote uitslaande brand in Putten: onderzoek naar aanwezigheid asbest

De eerste meldingen van de brand kwamen iets na 17:30 uur binnen. In eerste instantie woedde het vuur in een leegstaande stal van 50x16 meter. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘grote brand'. Deze schuur staat volledig in brand en valt niet meer te redden. Meerdere voertuigen zijn opgeroepen. Het gaat om drie blusvoertuigen, een watertankwagen en een hoogwerker. Hoe het vuur in de stal heeft kunnen ontstaan, is op dit moment nog niet bekend.

Tweede schuur

Op beelden is flinke rookontwikkeling te zien. ,,Er zijn geen signalen dat die rook woningen in de omgeving bedreigd", zegt de brandweerwoordvoerder. Op het moment dat dit wel het geval is, zal hiervoor worden gewaarschuwd. Het is niet duidelijk of er op het moment van de brand, mensen in of rond de stal aanwezig waren.