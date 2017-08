Serenade voor de honderdjarige Oma Dunnewind

VideoVanuit de verte hoor je de ouderwets gezellige jachthoorns en trommels al aankomen. Speciaal voor de honderdste verjaardag van oma Dunnewind trad De Showband Putten vanavond nog een laatste keer op. ,,Wat is dit mooi" mevrouw Dunnewind is zichtbaar ontroerd.

,,Dit had ik niet meer verwacht, prachtig hoor." Met oprichter van de Showband Kars Foppen in hun midden, speelt de showband haar favoriete nummers. The rivers of Babylon, José Chachacha en als klap op de vuurpijl klinkt het 'Lang zal ze leven' gespeeld door drie achterkleinkinderen op de lyra's.

Een dag voor haar verjaardag zijn de kleinkinderen al druk met de voorbereidingen. Honderd ballonnen opblazen, oma naar de kapper brengen, het huis versieren en de laatste dingen regelen voor het grote feest dat woensdag gehouden wordt. ,,We verwachten ongeveer 80 mensen op haar verjaardag" vertelt Gijs van de Pol. ,,Het is gewoon een super oma" vult Evert Simon aan. ,,Je bent altijd welkom, ze heeft altijd tijd voor je. Ze weet ook precies wanneer iedereen jarig is en wanneer ze getrouwd zijn. Dat is toch mooi als je zo oud mag worden".

Trots

Beide mannen zijn trotse kleinkinderen van oma. Naast drie dochters en dertien kleinkinderen heeft oma ook 23 achterkleinkinderen. ,,Elke week gaan we boodschappen voor haar doen" vertelt Van de Pol. ,,Samen met mijn zoon Danny doe ik dat om de week. Ondanks dat hij verhuisd is naar Amersfoort komt hij om de week voor zijn oma naar Putten. Daar ben ik hartstikke trots op."

,,We zijn met 90 en 95 ook geweest en we zeggen altijd als je 100 wordt dan komen we weer spelen, wat er ook gebeurt" lacht Bianca Simon, de kleindochter. Oma is de grootste fan van de Showband van Putten. ,,Helaas bestaat de Showband niet meer maar speciaal voor deze gelegenheid gaan we nog een keer spelen, met maar liefst 17 man waarvan vijf familie zijn van oma" vertelt Van de Pol. ,,Ik zou het eigenlijk beste eens leuk vinden om alle oud leden van De Showband nog eens bij elkaar te krijgen voor een feestje."

Verrassing

Over het feest voor oma willen de kleinkinderen nog niets zeggen, dat moet een verrassing blijven. ,,Hoewel ze zelf ook al van alles heeft geregeld hoor" lacht Van de Pol. ,,Zo heeft ze zelf georganiseerd dat ze vanmiddag met de duofiets naar het feest toe wil fietsen, samen met haar fietsmaatje Wallet."