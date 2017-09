Sint wijkt voor snelle hap in nieuw restaurant langs A28 bij Strand Nulde

Arine van de Bor was namens de ChristenUnie verheugd dat consumpties ter plaatse genuttigd moeten worden. ,,Dan wordt het dus geen fastfoodrestaurant met een drive", was haar conclusie. Toen het idee voor een restaurant in 2010 nog in de kinderschoenen stond was van die gedachte wel sprake geweest.

Fastfood

Wethouder Nico Gerritsen beaamde dat de gemeente niet kan regelen welk type restaurant er komt, maar dat het uitsluiten van afhaalservice wel mogelijk is. Van den Brink heeft altijd gezegd eerst een gebouw te willen neerzetten en dan pas een exploitant te zoeken die er invulling aan geeft. Hoewel nog niet duidelijk is wat die invulling wordt, zei Gerritsen dat er van uitgegaan kan worden dat het horeca is die 'net boven de fasfood ligt'. ,,Het zal gericht zijn op gebruikers van de A28 die voor een snelle hap gaan. Daarom ziet het naastgelegen Postillion Hotel het als een aanvulling op hun diensten. Bij het Postillion verblijven mensen vaak langer voor zaken en eten er ook."

SGP had bij monde van Evert van Rijn wel wat bedenkingen bij de beoogde bouwvorm die maximaal 7,5 meter hoog mag worden. ,,Ik vind het wat stijf, net een blokkendoos. Kan het niet met wat meer sier?", was zijn vraag aan de wethouder. Gerritsen uitte zich juist positief over de bouwtekening: ,,Het is geen vierkante doos à la Burger King. De eerste verdiepingen liggen wat verschoven op de onderste waardoor een doorkijk naar het water ontstaat. Door de vele raampartijen is het een transparant gebouw."

Intocht

Het restaurant wordt gebouwd op het braakliggende terrein tussen de bestaande haven, het tankstation en het Postillion Hotel. ,,Precies de plek waar Sinterklaas altijd aankomt", was Gemeentebelangen bezorgd over de toekomst van die intocht. Maar daarvoor zijn volgens Wij Putten genoeg andere mogelijkheden te bedenken.